In Heltersberg hat in der Nacht zum Sonntag ein starkes Gewitter für mehrere Schäden gesorgt. Nach Angaben der Feuerwehr war ein Blitz in den Kamin eines Wohnhauses eingeschlagen und hatte erheblichen Schaden verursacht. Durch die umherfliegenden Teile seien mehrere Fahrzeuge sowie Fenster und elektronische Installationen umliegender Häuser beschädigt worden. Angrenzende Gebäude mussten laut Feuerwehr überprüft werden, weil sich teilweise Brandgerüche und Rauch entwickelt hatten. Insgesamt waren 25 Feuerwehrkräfte mit sieben Fahrzeugen aus Heltersberg, Schmalenberg und Waldfischbach-Burgalben im Einsatz. Die Schadenshöhe sei zurzeit noch nicht bekannt.