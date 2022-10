Frau aus Heimbach bei Baumholder vermisst

Seit dem vergangenen Mittwoch wird die 56-jährige Patricia Kirsch aus Heimbach bei Baumholder vermisst. Wer hat die Frau gesehen?

Die vermisste Patricia Kirsch aus Heimbach bei Baumholder. Polizei Trier

Nach Angaben der Polizei in Trier verließ die Frau am Mittwoch ihre Wohnung in Heimbach zu Fuß in unbekannter Richtung. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Auch eine groß angelegte Suche der Polizei war erfolglos. Möglicherweise befindet sich die Frau in einer hilflosen Lage.

Patricia Kirsch wird von der Polizei wie folgt beschrieben: 1,60 Meter groß, schlank, sie trägt lange, rotblonde Haare. Auffällig seien helle Pigmentflecken im Gesicht.

Wer Patricia Kirsch seit Mittwoch gesehen hat oder Hinweise dazu geben kann, wo sie sich aufhält, kann sich mit der Polizei in Baumholder unter 06783 9910 in Verbindung setzen.