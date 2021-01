per Mail teilen

Im SWR-Fernsehen beginnt die Heimatwoche aus der Südwestpfalz. Dabei werden in verschiedenen Sendungen Kultur, Lebensart und Traditionen aus der Region vorgestellt. Unter anderem war Landesschau Moderator Holger Wienpahl fünf Tage lang in der Südwestpfalz unterwegs – und zwar in Zweibrücken, Pirmasens, Thaleischweiler-Fröschen, Rodalben und Rumbach. Die SWR-Heimatwoche Südwestpfalz startet Montagabend um 18:15 Uhr mit einer Reportage aus der Tierklinik Zweibrücken, wo die Reporterin eine Woche lang mitarbeiten durfte.