Ab Anfang Februar wird das Naturerlebniszentrum Wappenschmiede in Fischbach bei Dahn wieder geöffnet sein. In der Einrichtung können bis zu 45 Personen am Baumwipfelpfad übernachten.

Sie wurde bis Ende des vergangenen Jahres von der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie betrieben. Nun wird das benachbarte Hotel Heilsbach die Wappenschmiede mit übernehmen. Für Geschäftsführer Christian Federlein ist das eine ideale Ergänzung.