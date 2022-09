Heger-Firmengruppe in Insolvenz

Die aktuell hohen Energiekosten haben zu einer ersten größeren Firmenpleite in Rheinland-Pfalz geführt. Die Heger-Gruppe mit Sitz in Enkenbach-Alsenborn in der Pfalz hat am Dienstag Insolvenz angemeldet. Betroffen sind mehr als 100 Beschäftigte. In der Heger-Gießerei werden unter anderem Teile für Windräder hergestellt.