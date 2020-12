per Mail teilen

In Erlenbach bei Dahn in der Südwestpfalz wird das Hedwigshaus für etwas mehr als 250.000 Euro saniert und umgebaut. 40 Prozent der Kosten übernimmt die EU.

Das Hedwighaus ist eines der geschichtsträchtigsten und bekanntesten Häuser in Erlenbach. Bekannt wurde das Haus durch den Roman „Hedwig“ aus dem 19. Jahrhundert, in dem die Liebesgeschichte von dem Erlenbacher Mädchen Hedwig und einem bayerischen Leutnant aus der Garnison Landau erzählt wird. Das Haus stand jahrelang leer und wird jetzt mit Hilfe des sogenannten EU-Programms Leader zu einem Dorfcafé mit Gästezimmern umgebaut. Originale des Hauses sollen so gut es geht erhalten bleiben, um Gästen und Besuchern ein Stück Geschichte näherzubringen. Auf dem Außengelände soll ein Biergarten als Ausflugziel entstehen. Mit dem LEADER-Programm werden Projekte zur Erhaltung der Lebensqualität im ländlichen Raum gefördert. Das Projekt „Hedwighaus“ läuft über einen Zeitraum von zwei Jahren.