Hautkrebsvorsorge im Freibad

Besucher des Freibades Waschmühle in Kaiserslautern können sich heute kostenlos rund um das Thema Hautkrebs und Sonnenschutz informieren. Zwischen 15 und 17 Uhr wird ein Hautarzt aus Kaiserslautern die Besucher beraten. Durch die zunehmende Zahl an Sonnenstunden im Jahr, die vermehrten Urlaube in der Sonne und auch durch die häufigen Besuche von Sonnenstudios sei das Risiko deutlich höher geworden, an Hautkrebs zu erkranken, heißt es von der Deutschen Krebsgesellschaft. Daher sei Vorsorge besonders wichtig. Gerade bei Hauttumoren sei die Früherkennung relativ unkompliziert, da ein Hautarzt mit bloßem Auge krankhafte Veränderungen erkennen kann.