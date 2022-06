Haushalt abgelehnt: Großprojekte in Kaiserslautern auf Eis

per Mail teilen

Und jährlich grüßt das Murmeltier: Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat - wie schon im vergangenen Jahr - den Haushalt der Stadt Kaiserslautern abgelehnt. Der Stadtrat sucht jetzt nach Lösungen.

In Kaiserslautern liegen mehrere Großprojekte vorerst auf Eis. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier hat den städtischen Doppelhaushalt für 2022/ 2023 abgelehnt. Damit kann Kaiserslautern nur Geld ausgegeben, was unbedingt ausgegeben werden muss, beziehungsweise wozu die Stadt verpflichtet ist. Das heißt: Projekte, wie der Umbau der neuen Stadtmitte, werden erstmal gestoppt!

Schon im vergangenen Jahr hatte die ADD den Haushalt der Stadt Kaiserslautern abgelehnt. Durch Steuererhöhungen und Einsparungen wurde die Haushaltssperre dann aber aufgehoben. SWR

Stadtrat Kaiserslautern sucht nach Lösungen

Der Kaiserslauterer Stadtrat beschäftigt sich heute Nachmittag mit der Krisensituation. Damit die Haushaltssperre wieder aufgehoben wird, müsste er weitere Sparmaßnahmen beschließen oder Steuern erhöhen. Außerdem soll heute im Stadtrat darüber abgestimmt werden, ob die Stadt Widerspruch gegen die Auflagen der Genehmigungsbehörde einlegt.

Im vergangenen Jahr war unter anderem der Zoo in Kaiserslautern von der Haushaltssperre betroffen. Weil er maßgeblich auf die Zuschüsse der Stadt angewiesen ist und wegen der Haushaltssperre kein Geld mehr von der Stadt bekam, musste er beinahe schließen.