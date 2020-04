Die Bundesregierung hat erste Lockerungen in der Corona-Krise beschlossen. Die Meinungen dazu gehen nicht nur in der Bevölkerung auseinander. Auch Hausärzte sind geteilter Ansicht.

Ab Montag dürfen zunächst kleinere Geschäfte wieder öffnen. Die Kontaktbeschränkungen bleiben erstmal bis zum 3. Mai bestehen. Ab 27. April kehren Schrittweise die Schüler zurück in die Schulen - allerdings zunächst nur die Schüler, denen eine Prüfung bevorsteht. Die Meinungen über die vorsichtigen Lockerungen der Corona-Beschränkungen gehen in der Bevölkerung auseinander. Viele finden die Beschränkungen überzogen und wünschen sich eine schnellstmögliche Rückkehr zur Normalität. Andere finden, dass die Beschränkungen richtig sind und nicht zu schnell wieder aufgehoben werden dürfen.

"Wenn das so schlimm wäre, wie befürchtet wird, dann müsste meine Praxis ja überlaufen und ich müsste Überstunden machen ohne Ende. Nichts davon ist der Fall." Dr. Stefan Helbig, Hausarzt

Diese unterschiedliche Sichtweise gibt es auch bei Hausärzten. Dr. Stefan Helbig betreibt eine Praxis in Kaiserslautern-Erfenbach. Auch er hat sich am Mittwochabend die Pressekonferenz von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) angeschaut.

Er sei enttäuscht, weil er sich deutlich mehr Lockerungen erhofft habe: "Wenn das so schlimm wäre, wie befürchtet wird, dann müsste meine Praxis ja überlaufen und ich müsste Überstunden machen ohne Ende. Ich würde jeden Tag Briefe aus dem Krankenhaus kriegen, zu Leuten, die verstorben sind oder entlassen werden. Nichts davon ist der Fall. Also habe ich halt die Diskrepanz, dass ich höre, wie schlimm alles ist - und auf der anderen Seite, wirklich als Allgemeinmediziner, der vor Ort ist, sehe, dass eigentlich gar nichts ist." Die Patientenzahl sei deutlich rückläufig. Viele Patienten hätten wegen der aktuellen Lage generell Angst, eine Arztpraxis zu betreten.

"Kinder und Jugendliche gehören nicht zu den Risikogruppen"

Auch beim Thema Kita- und Schulschließungen hat Dr. Helbig eine klare Meinung. Er hält sie für falsch: "Wenn man den Statistiken vertrauen darf, dann ist es wohl offensichtlich, dass Kinder und Jugendliche so gut wie nie betroffen sind. Auch hier gibt es Ausnahmen, wenn Vorerkrankungen da sind, aber Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Es ist mit Sicherheit so, dass Kinder und Jugendliche nicht zu den Risikogruppen gehören. Von daher halte ich die Ansteckungsgefahr in Kindergärten oder Schulen bei den Kindern untereinander für nicht sehr groß." Es sei im Einzelfall aber natürlich zu beachten, dass gefährdete Personengruppen wie ältere Lehrer besonders geschützt werden müssten.

"Manche tragen das Virus in sich, werden aber erst zwei Tage später krank oder werden eben gar nicht krank." Dr. Karin Kliegel-Jenet, Hausärztin

Dr. Karin Kliegel-Jenet ist da anderer Meinung. Sie ist niedergelassene Hausärztin in Dahn und findet die Maßnahmen weiter sehr sinnvoll. Nur so könne vermieden werden, dass die Zahl der Infektionen schnell steige und der Höhepunkt der Infektionen einfach nur verschoben werde: "Menschen sind infektiös, ohne das zu wissen. Manche tragen das Virus in sich, werden aber erst zwei Tage später krank oder werden eben gar nicht krank. Da ist vieles auch noch nicht bekannt, da laufen Studien. Und solange das noch so unsicher ist, sollte man die Kontaktsperre einhalten."

"Ich kann mir kein Konzert vorstellen, wo Menschen anderthalb Meter voneinander entfernt stehen." Dr. Karin Kliegel-Jenet, Hausärztin

Dass Großveranstaltungen erstmal weiterhin verboten bleiben, hält Dr Kliegel-Jenet auch für sinnvoll. Dort könnten Abstandsregeln nicht eingehalten werden: "Ich kann mir kein Konzert vorstellen, wo Menschen anderthalb Meter voneinander entfernt stehen. Konzertbesucher singen mit, dabei fliegen auch Tröpfchen und genau das ist der Übertragungsweg. Also glaube ich, muss daran festgehalten werden - zumindest so lange, bis es Medikamente oder Impfungen gibt."

Menschen sollten Mundschutz tragen

Karin Kliegel-Jenet rät ihren Patienten auch dazu, einen Mundschutz zu tragen. Dadurch verringere sich die Ansteckungsgefahr, weil die Tröpfchen nicht so weit fliegen könnten. Eine Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes hält sie allerdings - wie die Bundesregierung - nicht für gerechtfertigt: "Wie soll so eine Maskenpflicht kontrolliert werden? Muss dann das Ordnungsamt auf der Straße stehen und gucken, wer eine Maske trägt? Und was ist die Strafe?"

Kritik an Einschränkung der Grundrechte

Dass Risikopatienten geschützt werden müssten und zuhause bleiben sollten, steht für auch für Arzt Stefan Helbig außer Frage. Daher klärt er vorher am Telefon, ob Patienten in die Praxis kommen sollten oder nicht. Bisher gab es in seiner Praxis noch keinen Corona-Fall. Alle Patienten, die die typischen Symptome aufwiesen und die er an ein Testzentrum verwiesen habe, seien negativ getestet worden. Was ihm Sorge bereitet, ist, dass die Grundrechte der Menschen so lange eingeschränkt würden. Die Maßnahmen und Beschränkungen des öffentlichen Lebens sind in seinen Augen nicht verhältnismäßig: "Ich bin ein freiheitsliebender Mensch un hätte mir zumindest gewünscht, dass man in der Öffentlichkeit demonstrieren darf. Es wird ja auch offiziell immer wieder beteuert, es wird nicht wieder so, wie es war. Und das ist schade, denn wir waren ja einer der liberalsten Staaten überhaupt. Die Einschränkung der Grundrechte ist meines Erachtens in dieser Form nicht gerechtfertigt. Ob die Grundrechte wieder so kommen, wie sie waren - ich hoffe es."