Eine Art Kettenserie hat nahe der westlichen Pfalz zu einem tödlichen Unfall geführt. In Homburg starb dabei eine ältere Frau. Außerdem droht jetzt ein Haus teils einzustürzen.

Alles begann nach Polizeiangaben mit einem Einparkversuch im Homburger Stadtteil Einöd. Dabei sei eine 75-Jährige mit ihrem Auto gegen ein anderes Fahrzeug gestoßen. Was sich zunächst weniger dramatisch anhört, endete für die Frau aber tödlich.

Einparken im Saarland endet tödlich

Durch den Parkrempler verlor sie demnach die Kontrolle über ihr Auto, das dann mit hohem Tempo eine abschüssige Straße hinunter schoss. An einer Einmüdung fuhr der PKW dann ungebremst in einen anderen Wagen. Dessen Fahrer wurde laut Polizei glücklicherweise nur leicht verletzt.

Das Auto der Unfallverursacherin sei dagegen in eine Hauswand gekracht. Dabei habe sie so schwere Verletzungen erlitten, dass die Frau wenig später in einem Krankenhaus starb.

Polizei Homburg: Akute Einsturzgefahr

Unterdessen wurde die Hauswand, in der das Auto der 75-Jährigen landete, schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei spricht von Einsturzgefahr und geht von einem Sachschaden im fünfstelligen Bereich aus. Die Hauptstraße von Homburg-Einöd war wegen des Unfalls rund vier Stunden voll gesperrt.