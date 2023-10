Großeinsatz der Feuerwehr im Kreis Kusel

per Mail teilen

Nach einem Brand in Bedesbach im Kreis Kusel ist das betroffene Haus vorerst nicht bewohnbar. Die Feuerwehr war mit vielen Kräften im Einsatz.

Das Feuer war am Samstagvormittag im Dachstuhl des Hauses ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich dann so schnell aus, dass die alarmierten Einsatzkräfte aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan umgehend Verstärkung anforderten. Die Bewohner hatten sich kurz vorher gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Großeinsatz

Die Feuerwehrleute versuchten, den Brand von innen zu löschen. Das sei aber trotz Atemschutz nur noch zum Teil möglich gewesen. Deswegen kam auch eine Drehleiter zum Einsatz, so dass die Feuerwehr die Flammen aus der Luft löschen konnten. Zeitweise waren mehr als 70 Kräfte vor Ort, darunter auch die Polizei und der Rettungsdienst.

Dieses Haus hat am Wochenende in Bedesbach gebrannt. Die Flammen zerstörten laut Feuerwehr einen großen Teils des Dachs. Stefan Reichhart, Feuerwehr Oberes Glantal

Niemand verletzt - Haus in Bedesbach nicht bewohnbar

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Hausbewohner mussten sich aber vorerst eine andere Bleibe suchen: Das verrauchte Anwesen ist laut Polizei erst einmal nicht bewohnbar. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnten die Beamten am Sonntag auf Anfrage noch nicht sagen. Das gelte auch für die Brandursache.