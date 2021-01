Die neuen Pächter vom Haus des Gastes in Dahn wollen nach eigenen Angaben Ende des Monats den Betrieb aufnehmen.

Wegen der aktuellen Coronalage starten sie mit Gerichten zum Mitnehmen.

Solange nur ein To Go-Betrieb möglich ist, sei die Speisekarte kleiner als normal. Denn es würden sich nicht alle Gerichte zum verpacken und mitnehmen eignen. Die Küche im Haus des Gastes solle gut bürgerlich sein, aber auch mediterranes und auch mal Neues für die Region bieten, so die Pächter. Im Moment tüftelten sie noch an nachhaltigen Verpackungen für die Gerichte. Bevor sie mit dem Verkauf der Außer-Haus-Gerichte starten können, muss zuerst noch das Gesundheitsamt den Gastronomiebetrieb überprüfen. Das sei bei einem Pächterwechsel so Standard. Im Haus des Gastes in Dahn sollen künftig bis zu 150 Gäste Platz haben.