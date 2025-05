Neu gestaltete Hauptstraße in Pirmasens eingeweiht

per Mail teilen

Zwei Jahre hat es gedauert - nun ist sie fertig: die neu gestaltete südliche Hauptstraße in Pirmasens. Damit soll die Innenstadt aufgewertet werden.

"Wir haben hier etwas gemacht, was man eigentlich heute so nicht mehr macht. Wir haben aus einer Fußgängerzone eine verkehrsberuhigte Zone gemacht." Das sagte der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) bei der Einweihung der neu gestalteten südlichen Hauptstraße. Damit wolle man die Innenstadt lebendiger machen, erklärte der Oberbürgermeister. "Die neue Straße ist nur während der Geschäftszeiten für den Verkehr freigegeben. In der Zeit können die Besucher der Stadt an die Geschäfte und Dienstleister heranfahren, aber ab abends ist zu." Daher gibt es auf dem etwa 100 Meter langen Abschnitt auch nur neun Kurzzeitparkplätze für Autofahrer.

Die Ampel ist grün - Autofahrer dürfen in die südliche Hauptstraße fahren. Nach Geschäftsschluss wird die Ampel rot und aus dem Boden fahren automatisch zwei Poller hoch, so dass die Einfahrt gesperrt ist. SWR

Südliche Hauptstraße in Pirmasens mit Pollern gesperrt

Mit Geschäftsschluss werden an der Einfahrt der Hauptstraße zwei Poller hochgefahren, so dass dann nur noch Fußgänger und Fahrradfahrer die Straße nutzen können - bis zum nächsten Morgen. Zum einen sollen dadurch die Anwohner abends und nachts Ruhe haben. Und zum anderen soll die Straße auf diese Weise zum Verweilen einladen, sagt Oberbürgermeister Zwick. "Wir haben hier auf einen hohen Aufenthaltscharakter Wert gelegt." Insgesamt 14 Bäume hat die Stadt in der Straße gepflanzt, vor allem klimaangepasste Arten wie Ulmen und Eschen.

"Essbare Stadt" Pirmasens

Darüber hinaus wurde als Teil des Konzeptes "Essbare Stadt" ein Hochbeet mit Bananenbaum und anderen Gemüse- und Kräuterpflanzen angelegt. Dort dürfen sich Anwohner und Besucher bedienen. Solche Pflanzflächen und Kübel gibt es in Pirmasens bereits an mehreren Orten. Damit sollen unter anderem Umweltbildung und Inklusion aller Bevölkerungsgruppen erreicht werden. Darüber hinaus gibt es in der südlichen Hauptstraße nun auch Spielgeräte für Kinder, einen Trinkbrunnen, einen Wasserlauf und ganz unterschiedliche Sitzgelegenheiten.

Wir haben eine sehr lange Fußgängerzone gehabt, zu lang

Die Neugestaltung der südlichen Hauptstraße ist das Ergebnis eines übergeordneten Stadtentwicklungskonzeptes. Bereits im Jahr 2021 hat die Stadt Händler, Hauseigentümer und Anwohner befragt, was sie sich für ihre Stadt, ihr Quartier, ihre Straße wünschen. Die Umgestaltung der südlichen Hauptstraße sei dringend nötig gewesen, erläutert der Oberbürgermeister. Man habe in Pirmasens mit 600 Metern einfach eine zu lange Fußgängerzone gehabt. "Im südlichen Teil der Fußgängerzone haben wir erlebt, dass sich der Einzelhandel zurückgezogen hat, es sind Leerstände entstanden und das Konzept ist hier nicht mehr aufgegangen." Daher habe die Stadt die Fußgängerzone nun verkürzt. "Und den südlichen Teil haben wir wunderschön neu gestaltet", so Zwick.

Bund und Land haben Umbau der Hauptstraße in Pirmasens mitfinanziert

Die gesamte Umgestaltung der Straße hat rund vier Millionen Euro gekostet. Unterstützt hätten Bund und Land, freut sich der Oberbürgermeister. Die Bauarbeiten haben dann im Herbst 2022 begonnen. Zunächst mussten alte Keller unter der Straße verfüllt werden. Danach wurden die Kanalisation saniert und die Versorgungsleitungen erneuert. "Das ist nämlich unsere Hauptschlagader, was die Fernwärme betrifft", erklärt Zwick. Die Straße selbst wurde dann ab April 2024 gebaut.

So hat die südliche Hauptstraße vor einigen Jahrzehnten ausgesehen. Damals war sie eine reguläre Straße, bevor sie zur Fußgängerzone geworden ist. Stadtarchiv Pirmasens

Der Umbau der Hauptstraße ist ein Meilenstein für Pirmasens

"Die neue südliche Hauptstraße ist ein sehr wichtiges Projekt für die Pirmasenser Innenstadt", sagt der Oberbürgermeister. "Ein Meilenstein! Wir haben lange an dieser Baustelle gearbeitet und jetzt ist sie endlich fertig und erstrahlt in neuem Glanz."