Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus in Hauenstein eingebrochen und haben wertvollen Schmuck geklaut. Wie die Polizei heute mitteilt, soll die Tat zwischen Mitte Dezember und dem vergangenen Freitag passiert sein. Demnach hätten die Diebe an der Rückseite des Haues in Hauenstein ein Fenster eingeschlagen und seien eingestiegen. Die Einbrecher hätten eine Luxusuhr, eine Münzsammlung und Schmuck gestohlen. Die Hausbesitzer seien zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause gewesen und hätten die Tat erst nach ihrer Rückkehr am vergangenen Freitag bemerkt.