In Hauenstein (Südwestpfalz) wird es am Freitag und Samstag laut. Zumindest hofft das der Katastrophenschutz. Je mehr Menschen beim Abendessen gestört werden, desto besser.

Die Verbandsgemeinde Hauenstein testet am Freitagabend bereits zum zweiten Mal die neue, digitale Sirene auf dem Dach des Bürgerhauses. Ab 18 Uhr sollen für 20 Minuten im Wechsel vier Alarmtöne sowie die Sprachdurchsage "Achtung! Das ist ein Testdurchlauf ihrer Feuerwehr!" in Hauenstein zu hören sein. Am Samstag will die Gemeinde den Test um 17 Uhr wiederholen.

Hauenstein testet neue Sirene gleich zweimal

Zuvor haben alle Hauensteiner über das Amtsblatt einen Fragebogen erhalten. Damit sollen sie nach den Sirenen-Tests der Gemeinde zurückmelden, wie gut die Sirene an ihrem jeweiligen Standort zu hören war und wie gut die Durchsagen zu verstehen waren. "Wir kennen schon jetzt einige Ecken von Hauenstein, wo es schwierig wird, den Alarm zu hören", so der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Andreas Wilde, der auch für den Katastrophenschutz zuständig ist.

Bürger sollen sich per Fragebogen zurückmelden

Mit den Ergebnissen aus den zwei Testläufen will die Verbandsgemeinde anschließend eine Karte erstellen, in der eingezeichnet wird, in welchen Bereichen die Sirene gut oder eben schlecht zu hören war. Entsprechend sollen für einige Ortsteile weitere Alarm-Sirenen angeschafft werden. Ziel sei es, bis Ende des Jahres nicht nur Hauenstein selbst, sondern alle Ortschaften der Verbandsgemeinde mit mindestens einer modernen Sirene auszustatten.

Digitale Sirene biete zahlreiche Vorteile

Das Gerät auf dem Dach des Bürgerhauses habe rund 13.000 Euro gekostet. Andreas Wilde geht davon aus, dass maximal 15 solcher Anlagen in der Verbandsgemeinde benötigt werden. Die Vorteile einer digitalen Sirene: Das Gerät kann per Handy gesteuert werden, es kann auch Sprachnachrichten übermitteln und die Sirene könne bis zu 20 Stunden durchgehend Alarm geben, auch ohne Stromzufuhr. Ein Stromausfall sei für die Alarmkette im Katastrophenfall eines der größten Probleme, da die alten Sirenen nur funktionieren, wenn sie mit Strom versorgt werden.