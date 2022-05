Schuhmuseum Hauenstein ist wieder geöffnet

Am Sonntag (15.5.) in der Internationale Museumstag - und daran kann auch wieder das Schuhmuseum Hauenstein teilnehmen. Eineinhalb Jahre wurde umgebaut.

Im Schuhdorf Hauenstein wird die Geschichte des Schuhs an vielen Ausstellungsstücken dargestellt. SWR

Allerdings ist noch nicht alles fertig: An den Außenwänden des Deutschen Schuhmuseums in Hauenstein in der Südwestpfalz stehen zum Beispiel noch Baugerüste. Das Gebäude, in dem das Museum seit 25 Jahren untergebracht ist, war in die Jahre gekommen. Eigentlich hätte die Renovierung des Deutschen Schuhmuseums nur ein halbes Jahr dauern sollen, doch auch wegen Corona hat sich vieles verzögert. 1,3 Millionen hat die Renovierung gekostet.

Im Innenbereich erstrahlt die Ausstellung dagegen bereits im neuen Glanz. Ein neuer Rundgang erwartet die Besucherinnen und Besucher. Museumsdirektor Carl August Seibel ist froh, dass es jetzt wieder losgeht: "Wir freuen uns sehr über jeden, der uns hier besuchen kommt."

Nach eineinhalb Jahren Umbau erscheint das Schuhmuseum Hauenstein wieder in neuem Glanz. SWR

Neue Ausstellungstücke im Schuhmuseum Hauenstein

Und die bekommen auch neue Ausstellungsstücke zu sehen: Zum Beispiel Luxus-Lederschuhe aus den 1930er-Jahren eines Pirmasenser Schuhherstellers. Auch Fotos, Videos und Abbildungen von ehemaligen Schuhgeschäften werden ausgestellt.

Diese zu finden, war ziemlich aufwendig, erzählt die Innenarchitektin Regina Hauber, die mit weiteren Kollegen maßgeblich an der Neugestaltung der Ausstellung beteiligt war. "Ich habe mir zu Beginn unseres Projekts ein Buch gekauft. Dort wurde ein Schuhgeschäft in Bad Kreuznach vorgestellt", sagt Hauber.

Dieses Geschäft in Bad Kreuznach gibt es sogar noch. "Die Besitzer haben uns ihr Firmenarchiv zur Verfügung gestellt. Damit konnten wir die Geschichte dieses traditionsreichen Schuhgeschäfts nachvollziehen", erzählt Hauber.

Auch besondere Schuhe sind unter den Ausstellungsstücken im Schuhmuseum Hauenstein - zum Beispiel besonders große. SWR

Publikumsmagnet auch bei Touristen

Die Ausstellung im Deutschen Schuhmuseum in Hauenstein ist nicht nur bei Menschen aus der Region beliebt - auch Touristen finden den Weg hierhin. Museumsdirektor Carl August Seibel rechnet deshalb nach der Renovierung mit rund 20.000 Besucherinnen und Besucher im Jahr.