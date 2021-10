Eigenes Walnuss-Öl aus Ölmühle in Hauenstein

Herbstzeit ist Walnusszeit. Aber was tun mit den vielen Walnüssen aus dem Garten? In Hauenstein kann man sie zu Öl pressen lassen.

Dicke Walnüsse kullern in eine Knack-Maschine in der Manufaktur der Wasgauer Ölmühle in Hauenstein. Dahinter steht Geschäftsführer Timo Keller. Er presst an der Maschine die Walnüsse zu Speiseöl.

Keine Walnüsse aus der Pfalz zu bekommen

Doch um an die Walnüsse ran zu kommen, hatte Keller ein Problem: "Es ist unglaublich schwierig, Walnüsse aus der Heimat zu bekommen", sagt er. "Man bekommt Walnüsse aus der Ukraine, aus Moldawien, aus Indien. Aber keine aus der Heimat, die man weiterverarbeiten kann."

Deshalb hat Keller mit seinen Mit-Inhabern im vergangenen Jahr die Aktion "Pfalz Walnuss" ins Leben gerufen. Alle Menschen konnten Walnüsse zur Mühle in Hauenstein bringen. Im Gegenzug gab es eine Entlohnung – in Form von Geld, einem Gutschein - oder in Form von eigenem Walnuss-Öl.

Im ersten Jahr drei Tonnen Walnüsse in Hauenstein

Mit der Resonanz auf die Aktion hatte dabei keiner der Inhaber gerechnet, sagt Keller. "Wir waren wahnsinnig positiv überrascht von dem Andrang. Insgesamt hatten wir fast drei Tonnen." Kalkuliert hatte Keller mit einer halben Tonne.

Doch aus der Fehlkalkulation im vergangenen Jahr habe man gelernt, sagt er - und in ein neues Pressen-Konzept investiert. "So können wir einfach geregelter das Walnuss-Öl pressen, sodass wir uns hoffentlich dem Andrang auch stellen können."

Probleme beim Pressen der Walnuss

Wie dieses neue Pressen-Konzept genau aussieht, das bleibt allerdings Betriebsgeheimnis und ein Alleinstellungsmerkmal der Ölmühle. Nur so viel verrät er: "Mit rund 67 Prozent haben Walnüsse sehr, sehr viel Öl. Das raus zu bekommen, ist gar nicht so leicht. Weil die Walnuss sehr weich ist, bekommt die Mühle nicht genug Druck aufgebaut."

Timo Keller schüttet die geknackten Nüsse in die Mühle. Dickflüssig tropft das Walnuss-Öl in das Auffangbecken. Verkauft wird das regionale Walnussöl dann in einem Hofladen ein Gebäude weiter.

Nach Walnuss-Öl auch Walnuss-Kaminanzünder aus Hauenstein?

Für die nächste Walnuss-Saison hat die Wasgau Ölmühle schon neue Pläne: Keller und seine Mitinhaber möchten dann auch noch die Walnuss-Schalen verwenden, um Abfall zu vermeiden: "Man könnte Anzünder daraus machen. Dass wir die Walnussschalen mit etwas Brennbarem verpressen - das könnte man als Kaminanzünder verwenden."

Die Annahmezeiten für Walnüsse an der Wasgau Ölmühle sind mittwochs von 14 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.