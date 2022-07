Auf der B10 bei Hauenstein hat es einen Unfall mit einem Lkw gegeben. Der Fahrer wurde nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Die Bergung dauerte jedoch einige Stunden.

Der Unfall auf der B10 ereignete sich am Donnerstagabend kurz hinter der Abfahrt nach Hauenstein (Landkreis Südwestpfalz). Der Lkw war in Richtung Pirmasens unterwegs. Dabei erlitt der Fahrer einen "körperlichen Mangel", so die Polizei wörtlich, weshalb er mit dem Sattelzug nach rechts von der Straße abkam und in die Böschung der B10 geriet.

Lkw kippt auf B10 bei Hauenstein auf die Seite

Dem Fahrer gelang es nicht, den Lkw wieder unter Kontrolle zu bringen. Der Lastwagen kippte auf die Seite und blieb halb auf der Fahrbahn liegen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Lkw-Fahrer bei dem Unfall nicht verletzt. Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben im fünfstelligen Bereich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Lkw bereits vor dem Unfall in Schlangenlinien gefahren und dabei auch auf die Gegenfahrbahn geraten.

Die #Bergung ist beendet und die #Sperrung wurde aufgehoben. https://t.co/yWTVkJ5ElY

Die B10 musste an der Unfallstelle in Richtung Pirmasens gesperrt werden. Der Verkehr konnte laut Polizei allerdings über eine Umleitung am Unfallort vorbeigeleitet werden. Die Bergung des Lkw dauerte mehrere Stunden. Erst nach Mitternacht konnte die B10 wieder freigegeben werden.