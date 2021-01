per Mail teilen

Die Tourist-Info in Hauenstein veranstaltet einen Fotowettbewerb für den traditionellen Keschdemarkt, der dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfällt. Nach Angaben einer Sprecherin sollen Interessierte ihre schönsten Fotos der vergangenen Kastanienmärkte einreichen, um damit an die Märkte der vergangenen 20 Jahre zu erinnern. Eine Jury zeichnet dann die drei besten Fotos aus. Außerdem sollen alle Bilder, die eingereicht wurden, beim Keschdemarkt im nächsten Jahr ausgestellt werden. Weitere Informationen zum Keschde-Fotowettbewerb gibt es bei der Tourist-Info in Hauenstein.