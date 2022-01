Der vierspurige Ausbau der B10 zwischen Pirmasens und Landau ist wieder einen Schritt weitergekommen. Auch für Hauenstein gibt es gute Nachrichten: Der Kreisel kommt.

Die Kreuzung an der Abfahrt zur B10 nach Hauenstein wird in den kommenden Jahren zu einem Kreisverkehr umgebaut. "Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht", kommentierte die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) den jetzt vorliegenden Planfeststellungsbeschluss für die Baumaßnahme bei einem Besuch in Hauenstein. Der Verkehr werde dadurch künftig deutlich besser fließen können.

Kreisel an der Schuhmeile Hauenstein kann gebaut werden

Konkret geht es um die erste Kreuzung nach der B10-Abfahrt an der Schuhmeile in Hauenstein. Der Kreisverkehr soll nach seiner Fertigstellung die Pirmasenser Straße, die in den Ort hineinführt, mit der Alten Bundesstraße, die zahlreiche Firmen entlang der B10 an die Bundesstraße anbindet, besser verknüpfen. Für diesen Kreisel liegt nach Angaben des Verkehrsministeriums nun Baurecht vor. Die Bauarbeiten könnten noch in diesem Jahr starten.

Ausbau Richtung Landau ebenfalls einen Schritt weiter

Schmitt informierte bei ihrem Termin in Hauenstein außerdem darüber, dass ein sogenanntes Raumordnungsverfahren für den vierspurigen Ausbau der B10 zwischen Queichhambach und dem Wellbachtal beantragt wurde. Im Zuge dieses Verfahrens werden die Auswirkungen des Ausbaus auf Raum und Umwelt geprüft und bewertet. Es dauere etwa ein Jahr, bis diese Prüfung abgeschlossen ist.

Die B10 ist zwischen Pirmasens und Hinterweidenthal bereits komplett vierspurig ausgebaut. Die restliche Strecke bis Landau soll in den kommenden Jahren ebenfalls erweitert werden. imago images CHROMORANGE

Durch das Raumordnungsverfahren werde der Verlauf der Ausbaustrecke festgelegt. Anschließend folge die Detailplanung sowie ein Planfeststellungsverfahren, um, wie beim Kreisverkehr in Hauenstein, am Ende ein Baurecht für die Strecke zu erhalten.

Grüne kritisieren Pläne als "nicht zeitgemäß"

Die Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag kritisieren den Ausbau der B10 anlässlich des beantragten Raumordnungsverfahrens. "Mit dem nun eingeleiteten Verfahren wird die Zerschneidung dieser einzigartigen Landschaft vorangetrieben", heißt es aus der Fraktion. Stattdessen müsse es das Ziel sein, den Schwerlastverkehr auf die Autobahnen umzulenken und das Angebot von Bus und Bahn in der Region zu verbessern.

B10 soll komplett vierspurig ausgebaut werden

Die B10 soll in den kommenden Jahren zwischen Landau und Pirmasens komplett vierspurig ausgebaut werden. Der Streckenabschnitt von Pirmasens bis Hinterweidenthal ist bereits komplett vierspurig, in Richtung Landau laufen derzeit verschiedene Baumaßnahmen, um den Ausbau auf der gesamten Länge voranzutreiben.