Die Keschdewoche in Hauenstein findet dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie in kleinerer Form statt. Der Keschdemarkt ist bereits abgesagt.



Die Touristeninformation Hauenstein bietet am Dienstag und Donnerstag geführte Wanderungen durch den Pfälzerwald an. Mit einem Fachmann sammeln die Teilnehmer dabei Esskastanien. Wegen der Corona-Pandemie dürfen bei den Wanderungen nicht mehr als 15 Teilnehmer dabei sein. An der Keschdewoche beteiligen sich auch Metzger, Bäcker und Restaurants in der Region. Zum Beispiel bieten sie Keschdewurst, Keschdebrot und Keschdelikör an. Der Höhepunkt der Keschdewoche war in den vergangenen Jahren der Keschdemarkt in Hauenstein, zu dem immer mehrere Tausend Besucher erwartet wurden. In diesem Jahr fällt er coronabedingt aus.