15.000 Euro für Jugendfeuerwehr im Ahrtal gesammelt

Die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Hauenstein haben mit einer Spendenaktion für die Jugendfeuerwehr im Ahrtal mehr als 15.000 Euro gesammelt. Das gibt die Feuerwehr Hauenstein auf Anfrage bekannt. Mitte Juli hatten starke Regenfälle Gebäude und Straßen im Ahrtal zerstört. Die Spendensumme werde vor allem benötigt, um die von der Flutkatastrophe betroffenen Jugendfeuerwehrleute und deren Familien zu unterstützen. Damit solle bewusst in Nachwuchskräfte investiert werden, sagte die Feuerwehr Hauenstein. Bereits am vergangenen Wochenende hatte eine Delegation aus Hauenstein das Geld im Ahrtal übergeben.