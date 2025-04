Wer`s nicht ganz so mit Technik hat, dem macht Künstliche Intelligenz vielleicht immer noch mehr Sorgen als Mut für die Zukunft. Aber man kommt nicht mehr dran vorbei. Auch und erst recht nicht auf der Hannover Messe. Die wurde am Montag eröffnet und gilt als weltgrößte Messe für Maschinenbau und Elektrotechnik. SWR-Reporter Gunnar Hollweg zeigt, wie sich die rheinland-pfälzische Wirtschaft in Hannover präsentiert.