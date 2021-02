Im pfälzischen Eisenberg ist am Samstagnachmittag ein Hang hinter einem Mehrfamilienhaus abgerutscht. Verletzt wurde niemand. Jetzt muss der Hang schnell gesichert werden.

Der terrassenförmig angelegte Garten des in der Stadtmitte gelegenen Hauses ist nach den Regenfällen der vergangenen Tage ins Rutschen geraten. Zwei Bewohner befanden sich zum Unglückszeitpunkt im Haus. Sie sollen vorerst eine andere Unterkunft erhalten. Das Haus ist nach Angaben der Feuerwehr derzeit unbewohnbar.

Spezialfirma soll Hang vereisen

Der Boden in Eisenberg hat laut Feuerwehr einen hohen Anteil an so genanntem Klebsand. Dies ist eine Tonart, die bei Regen weich und schwer und somit rutschig wird. Rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW versuchen, den bis an das frisch renovierte Haus gerutschten Hang mit einer Plane abzudecken, um ein weiteres Durchweichen zu verhindern. Das THW hat den Hang zudem mit Sensoren bestückt und misst, ob und wie schnell sich das Erdreich weiterbewegt.

Marc Bossong, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr von Eisenberg, sagte dem SWR, dass sich der Boden bis zum späten Samstagabend nicht mehr bewegt habe. Eine Spezialfirma soll den Hang mit flüssigem Stickstoff vereisen und so das weitere Rutschen verhindern. Solch große Mengen an Stickstoff konnten am Abend aber nicht mehr aufgebracht werden. Wann die Firma mit den Arbeiten beginnen kann, ist noch unklar.

Vermieter: Nicht der erste Hangrutsch

Der Vermieter des Hauses, Jürgen Reiche, sagte dem SWR, der Hang sei bereits vor etwa einem Jahr ins Rutschen geraten. Wegen eines Streits mit der Versicherung konnten allerdings keine Sicherungsmaßnahmen vorgenommen werden. Vor einer für Samstag angesetzten Wohnungsbesichtigung entdeckte Reiche, dass der Hang sich erneut in Bewegung gesetzt hatte.

Hinter diesem Mehrfamilienhaus in Eisenberg (Pfalz) rutschte der Hang ab. SWR Sandra Biegger

Es ist der zweite Erdrutsch in Rheinland-Pfalz in dieser Woche. Am Montag war in Kordel (Kreis Trier-Saarburg) eine Straße samt einem Auto und einem Lastwagen eingesackt. Dabei waren zwei Menschen schwer verletzt worden.