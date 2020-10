In Landstuhl beginnen Arbeiten am Hang unterhalb der Burgschänke. Das Gelände gilt seit März als abrutschgefährdet. Noch sichert eine große Plane den Hang an der Burg Nanstein vor Wind und Regen, damit nicht noch mehr Geröll in die Tiefe rutscht. Nach Angaben des Forstamts Kaiserslautern wird eine Fachfirma dort ab heute zunächst einen weiteren Fangzaun aufbauen. Im Anschluss soll der Hang mit Spritzbeton abgedeckt und somit gegen ein weiteres Abrutschen gesichert werden. Zuletzt wird laut Forstamt ein Drahtgitter über dem Beton verankert, damit keine Steinbrocken mehr den Hang hinunterrollen können. Da das Gelände sehr steil ist, werde die Spezialfirma einen sogenannten Schreitbagger einsetzen, der sich wie auf Stelzen am Hang bewegen kann. Die Hangsicherung soll etwa 120.000 Euro kosten und Mitte Dezember abgeschlossen sein.