Die Handwerkskammer der Pfalz will in ihr Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Kaiserslautern etwa 1,3 Millionen Euro investieren. Die entsprechenden Fördergelder wurden nach Angaben der Kammer beim Bund beantragt. Unter anderem sei geplant, einen vollelektrischen Radlader für den Fachbereich Land- und Baumaschinen anzuschaffen. Außerdem sollen die Fahrzeuglackierer und Kfz-Mechaniker ein automatisches Farbmischsystem, verschiedenen Diagnosegeräte und eine Prüfstraße für Fahrzeuge bekommen. Auch 3D-Drucker und verschiedene Komponenten für sogenannte Smart-Home-Anwendungen sollen angeschafft werden. Um auch digitale Schulungen durchführen zu können, sollen zudem verstärkt Laptops, Smartboards und Tablets beschafft werden. Die Investitionen seien nötig, um die Werkstätten und damit die Ausbildungen auf dem neuesten technischen Stand zu halten.