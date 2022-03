Handwerker bauen Storchennest

Angehende Metallbaumeister haben in Bann im Kreis Kaiserslautern ein neues Storchennest errichtet.

Angehende Metallbaumeister haben in Bann im Kreis Kaiserslautern ein neues Storchennest errichtet. Nach Angaben der Meisterschule für Handwerker in Kaiserslautern stellten deren Schüler die zehn Meter hohe Konstruktion in Eigenregie her. Dazu fertigten die Auszubildenden einen Nestkorb und eine Bodenhalterung aus Stahl an. Als Mast habe ein alter Baumstamm gedient. Unterstützt wurden die Metallbauer von einer Baggerfirma, einem Bauunternehmen sowie vielen freiwilligen Helfern. Es ist das inzwischen sechste Storchennest in Bann.