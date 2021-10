Vor drei Monaten hat Starkregen das Ahrtal in der Eifel getroffen. Die Folge waren viele Tote, Verletzte und Schäden in Milliardenhöhe. Eine Truppe Handwerker aus dem Donnersbergkreis hilft beim Wiederaufbau.

Eine Delegation von Handwerkerinnen und Handwerkern aus dem Donnersbergkreis wird kommenden Samstag erneut ins Ahrtal fahren - nach Dernau, Resch und Mayschoss – um drei Monate nach der Flutkatastrophe zu helfen. Reiner Bauer von der Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung Donnersbergkreis koordiniert den Hilfseinsatz. Wir haben mit ihm darüber gesprochen.

Herr Bauer, was werden Sie am Samstag im Ahrtal tun?

Reiner Bauer: "Die Gemeinde Dernau plant eine Unterkunft für ihre älteren Menschen, die gerade ohne Heimat sind. An diesem neuen Seniorenzentrum stehen Pflasterarbeiten an, die wir mit einer Gruppe von Helferinnen und Helfern aus dem Donnersbergkreis gemeinsam bewältigen wollen. Außerdem wollen wir die Verbindungen festigen, damit wir weiter zum Mithelfen und Mitmachen mobilisieren können. Denn es ist noch ganz viel zu tun im Ahrtal!"

Reiner Bauer, bei der Kreisverwaltung des Donnersbergkreises zuständig für die Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung. SWR

Wodurch ist diese Initiative entstanden?

Reiner Bauer: Das waren unsere Leute, die in den ersten Stunden schon als Einsatzkräfte vor Ort im Ahrtal waren, aber in den Hauptberufen in unseren Handwerksbetrieben unterwegs sind. Im Moment sind es schwerpunktmäßig noch die Heizungsbauer und Elektriker, die gebraucht werden, dann machen wahrscheinlich die Estrichbauer weiter, so wird es sich durch alle Gewerke ziehen.

Neben dieser Delegation, die ins Ahrtal fährt, um vor Ort zu helfen, haben Sie beim sogenannten Handwerkergipfel auch die Idee einer "Handwerkerbrücke" besprochen. Wie genau sieht die aus?

Reiner Bauer: Es wird noch einige Monate dauern, bis die "Handwerkerbrücke" an den Start geht. Sie soll in Form einer Facebook-Gruppe "Gemeinsam Mittelahr Donnersbergkreis“ als Transfer-Plattform für Hilfen, handwerkliche Dienstleistungen, Waren und Unterstützung jeglicher Art funktionieren. Es geht darum, die Kräfte zu mobilisieren, die auch in drei, vier, und fünf Monaten noch erforderlich sind. Es geht darum, dass Handwerker sich auf den Weg machen, für sich erkennen, dass sie Teil Deutschlands größter Wiederaufbau-Baustelle werden können. Dass es nicht nur eine Position im sowieso schon vollen Auftragsbuch ist, sondern ein persönlicher Gewinn, da mitzumachen – übrigens auch ein Imagegewinn für die Betriebe, gerade wenn es darum geht, Fachkräfte zu gewinnen.

Die Firma von Dietmar Keller aus Münsterappel hat sich auf Heizungsbau und Sanitärinstallation spezialisiert und hilft im Ahrtal Flutopfern dabei, die Häuser für den Winter fit zu machen. Dietmar Keller

Das Handwerk kämpft schon seit Jahren gegen den Fachkräftemangel. Inwiefern ist die "Handwerkerbrücke" und die Hilfe im Ahrtal da ein Instrument für Sie, junge Menschen zu gewinnen?

Reiner Bauer: Das Handwerk leidet ja die ganze Zeit schon unter Fachkräftemangel. Und da muss man gegensteuern. Unter anderem mit Image-Marketing fürs Handwerk und da kann gerade das Projekt Ahrtal eine Profilierungsbaustelle sein. Denn im Ahrtal sind auch junge Menschen und bauen mit auf. Das schafft Nähe zur handwerklichen Arbeit. Und vielleicht ebnet es den Weg in ein berufliches Orientierungsjahr im Handwerk.