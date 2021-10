Donnersberger Handwerker helfen Flutopfern in Dernau

per Mail teilen

Eine Delegation von Handwerkerinnen und Handwerkern aus dem Donnersbergkreis fährt heute ins Ahrtal, um dort den Flutopfern zu helfen. Das teilte die Wirtschaftsförderung des Kreises auf dem SWR auf Anfrage mit. Die Handwerker aus dem Donnersbergkreis sollen nach eigenen Angaben beim Bau einer Unterkunft in Dernau für ältere Menschen helfen, die gerade ohne Heimat sind. Mithilfe einer Facebook-Gruppe, die in den kommenden Wochen gegründet werden soll, will die Wirtschaftsförderung weitere Menschen aus dem Donnersbergkreis zum Mithelfen und Mitmachen mobilisieren. Mehr als drei Monate nach der Flutkatastrophe im Norden des Landes sind noch immer viele Häuser unbewohnbar.