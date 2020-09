Die Hallenbäder haben in der Westpfalz haben im Vergleich zum Vorjahr bisher nur etwa halb so viele Besucher. Einige Hallenbäder sind wegen der Corona-Auflagen weiterhin geschlossen. Bei den Hallenbädern, die bereits geöffnet haben, gilt eine maximale Besucherzahl. Sobald das Hygienekonzept überprüft ist, wird auch das Bad in Zweibrücken wieder öffnen und auch das neue Hallenbad in Kusel soll Ende September eröffnet werden.