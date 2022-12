Deutschlands schönster Wanderweg: "Hahnfels Tour" bei Dahn im Finale

per Mail teilen

Erneut ist die Pfalz im Finale der Wahl zu "Deutschlands schönstem Wanderweg" vertreten. 2023 soll der Titel an die Tourist Information Dahner Felsenland gehen - sie ist mit der "Hahnfels-Tour" nominiert.

"Ein atemberaubender Blick über den Pfälzerwald und das Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit...". Mit diesen Worten bewirbt die Tourist Information Dahner Felsenland die "Hahnfels-Tour" und hat nun Chancen auf den Titel "Deutschlands schönster Wanderweg 2023". In der Kategorie "Tagestouren" gehört der Wanderweg mit Start und Ziel in Erfweiler (Kreis Südwestpfalz) zu insgesamt 15 Finalisten. Eine Jury des Wandermagazins hat sie unter rund 100 Bewerbungen ausgewählt.

Nun liegt es an den Pfälzern, der "Hahnfels-Tour" zu Ruhm und Ehre zu verhelfen. Ab dem 13. Januar können sie nach Verlagsangaben bei einer Abstimmung im Internet über ihren Favoriten entscheiden.

Wer auf der Route der "Hahnfels-Tour" wandert, kommt auch am Burgmassiv Alt-Dahn vorbei. Kurt Groß

Tourist Information will auf CMT für "Hahnfels-Tour" Werbung machen

Für die Tourist Information Dahner Felsenland ist schon die Nominierung nach Angaben ihres Leiters, Jaques Noll, ein toller Erfolg. "Wir werden alles daran setzen bei der Entscheidung so weit wie möglich nach vorne zu kommen", sagt er selbstbewusst. So werde man auch auf der wichtigen Reisemesse CMT in Stuttgart kräftig die Werbetrommel für die "Hahnfels-Tour" zu rühren. Die Dahner Tourist Information ist hier im Januar mit einem eigenen Stand vertreten.