Lange Haftstrafe für Drogengeld-Eintreiber

Das Landgericht Zweibrücken hat einen Mann unter anderem wegen besonders schwerer räuberischer Erpressungen zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann in Pirmasens gewaltsam Geld für Drogen eingetrieben hat. Nach Gerichtsangaben hat der Mann im Mai dieses Jahres in vier Fällen als Geldeintreiber sein Unwesen getrieben. Im ersten Fall hat er einen Pirmasenser in dessen Wohnung geschlagen und getreten – das Opfer erlitt Knochenbrüche und eine Lungenprellung. In zwei anderen Fällen bedrohte der Geldeintreiber seine Schuldner mit einem Messer. Im vierten Fall hatte der Mann den Bekannten eines Schuldners mit der Hand ins Gesicht geschlagen. So wollte er den Aufenthaltsort des Schuldners erfahren. Eine der vier Taten hatte der Geldeintreiber nach Gerichtsangaben mit dem Handy filmen lassen. Allerdings habe der Verurteilte das Telefon nach der Tat zerstört, so dass das Video im Prozess nicht als Beweismittel genutzt werden konnte.