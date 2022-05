Pfaff-Hackathon startet

per Mail teilen

Das Fraunhofer Institut in Kaiserslautern startet heute Abend seinen jährlich stattfindenden Hackathon. Das ist eine Veranstaltung, bei der sich eine Gruppe von Computer-Experten trifft, um an innovativen Ideen zu arbeiten. Beim diesjährigen "Pfaff Hack" soll nach Lösungen gesucht werden, die das Leben in Kaiserslautern erleichtern sollen und gleichzeitig klimaneutral sind. Auf dem Pfaff-Gelände soll bis zum Jahr 2030 ein Stadtentwicklungsprojekt der Zukunft entstehen. Der Hackathon findet online statt.