Gutscheinsystem für Kaiserslautern

Ein Gutscheinsystem für die ganze Stadt. Das soll es nach Angaben des Citymanagements pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in Kaiserslautern geben.

Im Kleidergeschäft, im Eiscafé oder auch in der Waschanlage - bald soll es in Kaiserslautern möglich sein, mit nur einem Gutschein in Geschäften, Restaurants und bei anderen Dienstleistern zu bezahlen. Die Stadt hat deswegen mehr als 1.000 Einladungen unter anderem an Einzelhändler und Gastronomen verschickt. Das Ziel: Möglichst viele Unternehmer sollen an dem System teilnehmen.

Kaufkraft in Kaiserslautern soll gestärkt werden

Die Stadt erhofft sich durch das Projekt, dass die Kaufkraft in Kaiserslautern gehalten und möglicherwiese sogar gestärkt werden kann, sagt Alexander Heß vom Citymanagement.

"Unser Ziel ist es gemeinsam mit allen Händlern, Gastronomen und Dienstleistern der Stadt ein ganzheitliches Gutscheinsystem zu etablieren und damit die Kaufkraft in der Region zu halten, und zwar offline wie online."

Die Gutscheine sollen demnach sowohl im Geschäft, als auch online einlösbar sein.

"Wir hoffen darauf, dass möglichst viele Betriebe mitmachen möchten. Je mehr sich unserem Gutscheinnetzwerk anschließen, desto größer wird die Auswahl für die Kundinnen und Kunden".

Betriebe zahlen lediglich eine Gebühr von knapp fünf Prozent

Das System soll für die Betriebe ohne Grundgebühr sein, lediglich beim Einlösen der Gutscheine wird eine Gebühr von rund fünf Prozent fällig. Außerdem wird es noch einen weiteren Gutschein geben, der dann sogar in der gesamten Westpfalz gültig sein soll.

Auch Arbeitgebergutscheine sind geplant

Darüber hinaus plant die Stadt, so genannte Arbeitgebergutscheine einzuführen. Diese könnten dann steuerfrei von den Arbeitgebern an ihre Mitarbeiter verteilt werden, um deren Motivation zu stärken. Außerdem hofft die Stadt auch mit diesen Gutscheinen darauf, dass die Kaufkraft in der Region gestärkt wird.