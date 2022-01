Ein Gutachter untersucht heute die ausgebrannte Halle in Saalstadt im Kreis Südwestpfalz. Das hat die Staatsanwaltschaft Zweibrücken mitgeteilt. Die Halle einer metallverarbeitenden Firma war in der vergangenen Woche komplett ausgebrannt. Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf etwa zwei Millionen Euro. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass das Feuer in der Halle in Saalstadt durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde.