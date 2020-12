Die Stadt Kaiserslautern will so schnell wie möglich ein Gutachten zu dem umstrittenen Chemie-Neubau an der Technischen Universität Kaiserslautern in Auftrag geben. Konkret geht es dabei vor allem um die Frage, wo gebaut wird. Dass die Technische Universität Kaiserslautern einen Neubau für den Fachbereich Chemie braucht, ist unbestritten. Ursprünglich sollte der Neubau in einem Waldstück entstehen, der an das Unigelände grenzt. Doch dagegen wehren sich vor allem Anwohner, sie haben eine Bürgerinitiative gegründet. In einem Gutachten sollen jetzt mehrere mögliche Standorte untersucht werden. Sobald die letzten Einzelheiten geklärt sind, soll der Auftrag ausgeschrieben werden. Die Stadt rechnet damit, dass im kommenden Frühjahr das Gutachten vorliegt. Danach soll der Stadtrat über den Neubau entscheiden.