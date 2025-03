Wenn sie kommt wird es ruhig im Klassenzimmer. An einer Grundschule im Donnersbergkreis unterstützt Schulkatze Nele die Lehrer. Für die Kinder gehört sie zum Schulalltag.

Es ist ein ganz normaler Schultag an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Imsbach im Donnersbergkreis. Die Sonne scheint und Katze Nele steht auch schon am Fenster. "Sie kommt fast jeden Tag und ist sogar schon vor den Kindern da", erzählt Lehrerin Conny Gauer. Nele gehört eigentlich Ursula Wolf, einer Nachbarin aus Imsbach. Als Freigängerkatze ist Nele meistens draußen unterwegs. "Sobald Nele Kinder sieht, kommt sie sofort angerannt", so die Lehrerin.

So wurde Nele zur Schulkatze im Donnersbergkreis

Laut Besitzern Ursula Wolf hat Nele Kinder schon immer geliebt. "Nele war immer auf dem Spielplatz. Sobald Kinder da waren ist sie zu Ihnen gegangen", sagt Besitzerin Ursula Wolf. "Irgendwann hat sie sich mal die Schule angesehen und ist seitdem immer wieder dort."

Doch einige Zeit war Nele nicht in der Schule. "Wir haben uns solche Sorgen gemacht", erzählen die Schüler. Aber für Neles Abwesenheit gab es einen Grund: Nele hatte im Mai 2024 Kätzchen bekommen. "Wer weiß, vielleicht werden die Kleinen ja irgendwann auch zu Schulkatzen", schmunzelt Ursula Wolf.

Ursula Wolf und Tochter Maya sind stolz auf ihre Schulkatze Nele. SWR

Die Kinder kümmern sich liebevoll um die Schulkatze

Nele darf sich frei im Schulhaus bewegen und kommt und geht, wann immer sie möchte. Sie besucht alle Klassen der Grundschule. Für die Kinder ist Nele eine echte "Heldin". Sie wird gestreichelt, beobachtet und verwöhnt. Die Kinder haben für Nele einen Schlafplatz auf der Fensterbank oder auf der Couch eingerichtet und einen Wassernapf aufgestellt.

Schulkatze Nele bereichert den Unterricht

Wenn Nele vorbei kommt, dann herrscht Ruhe im Klassenzimmer: Die Kinder sitzen leise am Platz und machen konzentriert ihre Aufgaben. "Die Schüler nehmen große Rücksicht auf Nele. Sie sind still, damit sie sich wohl fühlt", erzählt Conny Gauer. "Wir dürfen sogar keine Flöte mehr spielen, weil Nele keine lauten Geräusche mag", lacht die 42-jährige Lehrerin. Auf die Kinder hat Nele eine beruhigende Wirkung. "Bei meinem letzten Halbjahresgespräch mit Mama und meiner Lehrerin hat Nele uns besucht", erinnert sich die elfjährige Schülerin Kathy Molter. Das habe sie beruhigt.

Die Schulkatze bringt "Geschenke" für die Kinder

Die Kinder lieben Nele und Nele liebt die Kinder. Das zeigt die Schulkatze auch regelmäßig. "Erst letztens hat sie uns im Morgenkreis eine Maus gebracht", erzählen die Schüler. Ein kleiner Schock, aber die Kinder wissen: Es ist ja nur ein Liebesbeweis.

In der Grundschule in Imsbach kommt regelmäßig die Klassenkatze vorbei, um sich Streicheleinheiten abzuholen. SWR

Schulkatze Nele hat bei den Kinder einen ganz großen Platz im Herzen

"Ich werde sie so sehr vermissen", gibt Anton Kirsch zu. Der neunjährige Schüler geht bald auf die weiterführende Schule. Das bedeutet natürlich auch Abschied nehmen von Nele. Die Schulkatze begleitet Anton Kirsch und seine Mitschüler schon seit der 1. Klasse - jetzt sind die Kinder in der 4. Klasse.

Auch ehemalige Schüler würden laut Lehrerin Conny Gauer oft nach Nele fragen. Die Kinder seien traurig, wenn sie die Schule verlassen müssen, denn an den neuen Schulen gäbe es keine Nele mehr. "Da fällt der Abschied natürlich doppelt so schwer", sagt die Lehrerin. In diesem Moment miaut Nele – so zeigt sie, dass sie, dass sie nach draußen möchte. Sie rennt durch das Treppenhaus hinunter und läuft in die Klasse 2b. Dort warten noch 22 weitere Kinder auf Neles besonderen Besuch.