Damit Autofahrer einfacher rechts abbiegen können, gibt es an vielen Ampeln in Kaiserslautern grüne Pfeile. Jetzt hat die Stadt die ersten Pfeile für Radfahrer montiert.

Vorteil der grünen Pfeile ist, dass man nicht unnötig an roten Ampeln warten muss. An Kreuzungen können Autofahrer und nun auch Radfahrer kurz anhalten, gucken und dann nach rechts abbiegen. "Grünpfeile für Radfahrende sind ein weiterer Baustein, um den Radverkehr in Kaiserslautern attraktiver zu machen", sagt Baudezernent Manuel Steinbrenner (Grüne). "Radfahrende kommen dadurch künftig an diesen Kreuzungen besser voran."

Grüne Pfeile für Radfahrer an drei Kreuzungen in Kaiserslautern

Die Stadt hat die Pfeile bisher an drei Kreuzungen montiert: Martin-Luther-Straße/Ludwigstraße, Rudolf-Breitscheid-Straße/Pirmasenser Straße in Richtung Musikerplatz und Pfaffenbergstraße/Zollamtstraße. Weitere Standorte prüft die Stadt gerade.

Die Radverkehrsbeauftragte der Stadt Kaiserslautern Julia Bingeser freut sich über den neuen Abbiegepfeil am Rittersberg-Gymnasium. SWR

Radfahrer in Kaiserslautern soll Wartezeiten an Ampeln verkürzt werden

Grüne Pfeile für Radfahrerinnen und Radfahrer gibt es noch nicht lange. Die Straßenverkehrsordnung wurde 2020 geändert. Seitdem ist das möglich. "Viele Städte haben bereits sehr positive Erfahrungen mit Grünpfeilen für den Radverkehr gemacht. Wir sehen dies als gute Möglichkeit, mit geringem Aufwand Wartezeiten für Radfahrende an Kreuzungen zu verkürzen", sagt Julia Bingeser, die Radverkehrsbeauftragte von Kaiserslautern. Gerade bei schlechtem Wetter sei das ein großer Vorteil für die Radler.