Springreiter Steffen Hauter aus Großsteinhausen macht sich große Sorgen um seine Pferde. Bei einem Turnier in Valencia ist der tödliche Pferde-Herpes ausgebrochen. Hauter hat dort ebenfalls teilgenommen.

Lehrgänge und Turniere werden europaweit abgesagt, Stallungen geschlossen: Die Auswirkungen nach dem Ausbruch des Pferde-Herpes-Virus bei einem Turnier im spanischen Valencia sind auch in der Westpfalz zu spüren. Springreiter Steffen Hauter, dessen Gestüt in Großsteinhausen in der Südwestpfalz liegt, war auch mit sechs Pferden bei dem Turnier am Start. Direkt nach der Ankunft in der Pfalz hat er die Tiere vorsorglich isoliert.

Pferde in Großsteinhausen scheinen sich nicht angesteckt zu haben

"Bei den Pferden wird zweimal am Tag die Temperatur gemessen", erklärt Hauter. Die Tiere würden auf einem abgetrennten Außenplatz auch regelmäßig in Bewegung gehalten. "Die Pferde machen alle einen superfitten und frischen Eindruck. Trotzdem bin ich noch nicht ganz sorgenfrei", so Hauter. Es könnten schließlich doch noch Symptome auftreten. Das hoffe er natürlich nicht, gerade im Hinblick auf die Bilder aus Spanien und die Tiere, die es leider erwischt habe.

Steffen Hauter hat seine sechs Turnierpferde vorsorglich von den restlichen Pferden isoliert. SWR

Pferde-Herpes nicht neu, sondern wohl eine Mutation

Das Virus des Pferde-Herpes ist nicht neu. Wolfgang Schmidt, Tierarzt aus Kaiserslautern, vermutet, dass es sich bei dem Virus aus Valencia um eine mutierte Form des Erregers handeln könnte. "In Deutschland gibt es immer wieder mal Herpes-Ausbrücke in Pferdeställen", berichtet Schmidt. Breche die Infektion als Husten aus, sei das oft nicht schlimm. An der neurologischen Variante, wie eben in Spanien, könnten die Pferde allerdings sterben.

Springreiter will alle 30 Pferde in Großsteinhausen testen lassen

Als die Virusfälle während des Turniers bekannt wurden, machte sich Steffen Hauter mit seinem Team kurze Zeit später am 7. März auf die Heimreise nach Deutschland. "Wir haben am Samstagabend im Turnierbüro die Abrechnung gemacht, am Sonntagmorgen allen Pferden Temperatur gemessen und dann die Heimreise angetreten", erzählt Hauter. Aus Sicherheitsgründen will er alle 30 Tiere seines Gestüts auf Pferde-Herpes testen lassen. "Das machen wir, um für uns selbst, für unsere Kunden und Schüler ein besseres Gefühl zu haben." Mit den Ergebnissen rechnet Hauter Mitte März.