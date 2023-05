Waffen, Alkohol und Drogen: Kontrolle von Polizei und Zoll an der A6

Die Autobahnpolizei Kaiserslautern hat am Wochenende gemeinsam mit dem Zoll eine Großkontrolle durchgeführt. An der A6 bei Waldmohr (Kreis Kusel) kam dabei allerhand zutage.

Nachts auf der A6 in der Westpfalz - und jede Menge Verstöße. Diese Bilanz ziehen Polizei und Zoll nach einer gemeinsamen Kontrolle von Samstag auf Sonntag an der A6 im Landkreis Kusel. Die Beamten hatten sich hier an der Rastanlage Waldmohr positioniert und die Autobahnmeisterei leitete ihr die Fahrzeuge dann quasi direkt in die Arme.

Polizei findet Messer, Pfefferspray und Drogen

Sowohl die Polizei als auch der Zoll hatten bei den überprüften Fahrern dann einiges zu beanstanden. Beispielsweise, weil jemand Waffen im Fahrzeug hatte. Eine Polizeisprecherin in Kaiserslautern erklärte auf Nachfrage, dabei habe es sich um Messer und Pfefferspray gehandelt. Außerdem hätten mehrere Fahrer Alkohol oder Drogen intus gehabt.

Bei ihrer Kontrolle an der A6 im Kreis Kusel haben Polizei und Zoll gemeinsam agiert. Das THW leuchtete die Rastanlage Waldmohr für die Kollegen aus. Autobahnpolizei Kaiserslautern

Kontrolle an A6 wird kein Einzelfall bleiben

In diesen Fällen ordneten die Beamten eine Blutprobe an und stellten auch Betäubungsmittel sicher. Gegen einen der kontrollierte Fahrer lag darüber hinaus ein Haftbefehl vor - der dann direkt vollstreckt wurde. Polizei und Zoll haben bereits angekündigt, solche Kontrollen öfter gemeinsam durchzuführen.