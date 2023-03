Polizei-Großkontrolle nach zahlreichen Geldautomaten-Sprengungen

In Zusammenhang mit mehreren gesprengten Geldautomaten, unter anderem in der Westpfalz, hat die Polizei länderübergreifende Großkontrollen durchgeführt.

An den Kontrollen war unter anderem auch die saarländische Polizei beteiligt. Nach deren Angaben fanden zwischen Dienstag und Freitag mehrere Großkontrollen, schwerpunktmäßig an den Landesgrenzen statt. Allein in der Nacht auf Freitag hätten sich mehr als 100 Beamte an Autobahnen und Landstraßen, auch Richtung Westpfalz, positioniert.

Suche nach Automatensprengern: Kontrollen an Landesgrenzen

Ob von den etwa 130 kontrollierten Personen jemand mit der Sprengung eines Geldautomaten in Verbindung gebracht werden könne, werde derzeit überprüft. In Fischbach bei Dahn hatten noch unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Die mutmaßlichen Täter sind auf der Flucht. Zuvor hatten sie eine Zeugin bedroht.

Silbernes Auto war kein Fluchtfahrzeug nach Sprengung in Fischbach bei Dahn

Unterdessen hat die Polizei Kaiserslautern neue Ermittlungsergebnisse bekannt gegeben. Bisher wurde nach zwei möglichen Fluchtfahrzeugen gesucht: Nun steht fest, dass der silbergraue SUV, der am Tatort gesehen wurde, einem Zeugen gehört. Die Suche nach nach einem dunkelblauen BMW mit Prümer (PRÜ) Kennzeichen dauert hingegen weiter an.