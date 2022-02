Westpfalz: Große Mehrheit der Pflegekräfte ist geimpft

Fast 94 Prozent der Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen in der Westpfalz sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder genesen. Damit liegt die Region nach einer Auswertung des SWR über dem Durchschnitt in Rheinland-Pfalz.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Laut den Zahlen des Sozialministeriums ist der Donnersbergkreis Spitzenreiter im Land. Hier haben fast 96 % aller Beschäftigten im Pflegebereich des Status als „vollständig immunisiert“. Dahinter folgen die Stadt Zweibrücken, der Kreis Südwestpfalz und der Kreis Kaiserslautern mit jeweils über 93 % Impfquote.

Rheinland-Pfalz Spitze in Deutschland

Selbst der Kreis mit der niedrigsten Quote, der Kreis Kusel, liegt noch über dem landesweiten Durchschnitt von 92 %. Damit liegt Rheinland-Pfalz und speziell der Südwesten des Landes auf einem Spitzenplatz in Deutschland. Wie das Sozialministerium gegenüber dem SWR mitteilte, zeige diese hohe Quote, "dass sich die Beschäftigten in der Pflege ihrer Verantwortung bewusst seien".

Ganz anders ist die Situation in der Süd- und Vorderpfalz. Dort gibt es im Landesvergleich viele noch ungeimpfte Personen, die in Pflegeberufen arbeiten.

Die Impfquote unter den Bewohnern in Pflegeeinrichtungen liegt nach Ministeriumsangaben bei knapp 95 Prozent.