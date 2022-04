Große Gulli-Reinigung im Stadtgebiet

In Zweibrücken werden in den kommenden Wochen die etwa 8.000 Gullis im gesamten Stadtgebiet gereinigt. Die eckigen Sinkkästen am Straßenrand werden nach Angaben der Stadtverwaltung zweimal im Jahr, jeweils im Frühling und im Herbst, sauber gemacht. Einzelne Gullis müssten aufgrund ihrer Lage auch häufiger gereinigt werden. Die Arbeiten werden sechs bis acht Wochen dauern und von einer Spezialfirma übernommen. Die Stadt bittet alle Autofahrer, in dieser Zeit nicht über den Sinkkästen zu parken. Wenn die Firma einen Gulli mehrmals anfahren muss, weil er zugeparkt ist, führe das zu höheren Kosten.