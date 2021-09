per Mail teilen

Der Gemeinderat von Großbundenbach im Kreis Südwestpfalz beschäftigt sich in seiner Sitzung am Dienstagabend mit der Frage, ob es zum Thema Windkraft ein Bürgerbegehren geben soll. Es wäre das zweite Bürgerbegehren zu dem Thema innerhalb weniger Jahre.

Schon vor sechs Jahren hatte sich eine knappe Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger Großbundenbachs für Windräder in der Nähe des Orts ausgesprochen. Allerdings hatte ein geänderter Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land den Bau eines Windparks verhindert. Die Windkraftfirma ging juristisch gegen den Flächennutzungsplan vor. Im vergangenen Juni erklärte das Oberverwaltungsgericht Koblenz diesen dann für unwirksam. Sollte der Gemeinderat in seiner heutigen Sitzung zustimmen, könnte es eine erneute Bürgerbefragung zum Thema Windkraft geben. Die Windkraftfirma hat bereits erklärt, dass sie an den Bauplänen festhalten wolle.