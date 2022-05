Großangelegte US-Militärübung auf Air Base

per Mail teilen

Bürgerinnen und Bürger in und um Ramstein könnten von heute bis Freitag immer mal wieder Sirenen, Lautsprecher und andere laute Geräusche hören. Grund ist nach Angaben des US-Militärflughafens in Ramstein eine großangelegte Übung auf dem Gelände. Dabei sollen verschiedene Szenarien trainiert werden, wie etwa Zwischenfälle mit Flugzeugen, Notfalleinsätze und Frachtbewegungen. Das Training stehe nicht im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Es handele sich dabei um eine vierteljährliche Übungsreihe, die seit vier Jahren in Ramstein gemacht wird. Auf den Zufahrtswegen zum Flughafen könnte es von heute bis Freitag immer mal wieder Verkehrsbehinderungen geben.