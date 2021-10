Zu wenig Grippe-Impfstoff in der Westpfalz

Wer sich gegen Influenza impfen lassen will, hat in der Westpfalz derzeit kaum Chancen: Apotheker und Ärzte melden, dass der Impfstoff knapp oder gar nicht vorrätig ist. Was tun?

Dass es auf dem freien Markt gerade kaum noch Impfstoff gibt, liegt unter anderem daran, dass Experten und Gesundheitspolitiker dazu aufgerufen hatten, sich gegen die Grippe impfen zu lassen - damit zur Corona-Pandemie nicht auch noch eine Grippe-Welle hinzukommt. Deshalb haben sich in diesem Jahr überdurchschnittlich viele Menschen impfen lassen. Lieferungen von Grippe-Impfstoff bleiben aus Verlässliche Zahlen, wie viele Impfdosen zurzeit in der Westpfalz fehlen, gibt es nicht. Aber viele Apotheken geben an, keinen oder nur noch sehr wenig Impfstoff zu haben. Ein Apotheker aus Kaiserslautern erzählt: Er habe im Frühjahr 950 Impfdosen bestellt - keine einzige sei bisher geliefert worden. Neuen Impfstoff zu produzieren ist schwierig, weil die Produktion bis zu sechs Monate dauert. Apotheken melden immer zu Jahresbeginn ihren Bedarf an die Hersteller - diese rechnen dann noch eine Reserve dazu. Allerdings hatte Anfang dieses Jahres noch niemand mit Corona gerechnet. Tipp: Immer zuerst Arzt kontaktieren Hoffnung macht den Apothekern, dass der Bund die nationale Impfreserve freigeben will - immerhin sechs Millionen Dosen. Wer sich impfen lassen möchte, sollte vorher bei seinem Arzt anrufen und fragen, ob er Impfstoff vorrätig hat.