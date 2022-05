Grillhütte fast vollständig abgebrannt

In Otterberg im Kreis Kaiserslautern ist die Grillhütte Drehenthalerhof am Dienstagmorgen fast vollständig abgebrannt. Die Polizei schließt nach eigenen Angaben auch Brandstiftung nicht aus und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grillhütte beobachtet habe, werde gebeten sich zu melden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte am Morgen bereits vollständig in Flammen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.