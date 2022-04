Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Frankreich haben die direkt an die Westpfalz angrenzenden Orte Emmanuel Macron gewählt. In der nördlichen Grand Est Region siegte Amtsinhaber Macron meist deutlich vor seiner rechtsextremen Herausforderin Marine Le Pen. Etwa in Walschbronn und Liederschiedt. Im restlichen Department Grand Est holte Le Pen aber mehr Stimmen als im Landesdurchschnitt.