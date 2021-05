per Mail teilen

Die Polizei hat in Landstuhl bei einer Fahrzeugkontrolle zwei mutmaßliche illegale Graffiti-Sprayer geschnappt. Nach Angaben der Polizei befanden sich zahlreiche Spraydosen und Skizzen in dem Auto. Die beiden Insassen hätten zudem unter Drogen gestanden. Die Bundespolizei Kaiserslautern konnte die Skizzen einem 40 Quadratmeter großen Graffiti an einem Zug zuordnen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 1.400 Euro. Die beiden Sprayer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Sachbeschädigung.