Gräber auf Friedhof in Wolfstein beschädigt

In Wolfstein im Kreis Kusel waren in der vergangenen Nacht Vandalen unterwegs. Nach Angaben des Bürgermeisters haben sie mehrere Gräber verwüstet.

Der Gemeindearbeiter habe am Mittwoch in der Früh seinen Augen nicht getraut als er auf den Friedhof in Wolfstein gekommen ist. Das erzählt Bürgermeister Christian Nickel (parteilos) dem SWR. Von zehn Gräbern seien Pflanzen herausgerissen und auf den Weg geworfen worden. Außerdem hätten der oder die Täter auch vor Vasen, Schalen und anderem Grabschmuck nicht Halt gemacht und hätten sie achtlos weggeworfen.

Täter wohl nachts auf Friedhof Wolfstein unterwegs

Christian Nickel ist fassungslos über die Tat. "Das ist schon heftig. Ich frage mich, was stimmt nicht mit den Leuten, die so etwas tun?!" Vandalismus sei schon schlimm genug, aber sich auf einem Friedhof auszutoben, habe nochmal eine ganz andere Qualität, meint der Bürgermeister. Der oder die Täter seien offenbar zwischen Mitternacht und drei Uhr in der Früh auf dem Friedhof unterwegs gewesen. Jedenfalls habe eine Nachbarin in dem Zeitraum Geräusche gehört.

Pflanzen und Grabschmuck wurden in Wolfstein aus den Grabstätten gerissen und auf die Wege geworfen. Die Polizei sucht nach dem oder den Tätern. Stadt Wolfstein

Fußspuren auf Grab - Polizei Lauterecken sucht Zeugen

Dass Wildschweine den Schaden angerichtet haben könnten, schließen Bürgermeister und Polizei aus. Denn auf einem beschädigten Grab seien Fußspuren gefunden worden. Wer Hinweisen zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lauterecken (Telefon: 0631-369 14599) oder bei der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein zu melden.